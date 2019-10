Jameson Blake na-friendzone

NA-FRIENDZONE si Jameson Blake kay Elisse Joson. Anang huli sa “Tonight With Boy Abunda,” kahit na kay Jameson ang mga ka­tangiang hinahanap niya para sa magiging boyfriend, friendship lang ang kaya niyang i-offer kay Jameson.

They went out for a cou­ple of times. Pero hindi naman nag-“I love you” sa kanya si Jameson. Sa mommy daw niya sinabi ni Jameson na gusto siyang maging girlfriend nito. Ano ba ‘yun?

Inamin ni Elisse na sobrang na-hurt siya sa break-up nila ni Mc­Coy de Leon. Mukhang hindi pa totally na­ka-move-on si Elisse dahil aniya, hindi sila nagpa­pansinan ka­pag nagkikita sila ni McCoy by chance.

Sinabi rin ni­yang never nag-attempt si McCoy maki­pagbalikan matapos silang mag-break. Nang tanungin siya ni Boy kung sakaling nag­tangka si Mc­Coy, bibigyan ba niya ito ng second chance? “Hindi na siguro,” sagot ni Elisse.

Mukhang malalim ang dahilan ng kanil­ang hiwalayan,kaya so­brang na-hurt si Elisse. Sino kaya ang nang-iwan, kanino?

Sa tanong ni Boy kung ano’ng masasabi ni Elisse sa pahayag ni Mc­Coy na gusto nitong ligawan si Miles Ocampo, okey lang,ani Elisse. La­bas na siya kung anu­man ang gustong gawin ng kanyang ex-boy­friend.

NAG­PAKA­MATAY

For the longest time, inili­him ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng mommy ni Iza Calzado noong 2001. Pinapaniwa­lang kanser ang ikinamatay nito.

Binasag ni Iza ang katoto­hanan na aniya, nagpakamatay ang kanyang mommy, ayon sa ulat ng PEP. Maraming beses daw itong nagtang­kang magpakamatay.

May mental illness condition ang kanyang mommy na ani Iza, nasaksihan niya noong bata pa siya ang pabagu-bagong mood nito. Nagkaroon ng depres­sion ang kanyang mommy sanhi ng sunud-sunod na trahedyang naranasan.

Na-diagnose na bipolar ang kanyang mommy, kaya paiba-iba ang mood nito. Nagkaroon si Iza ng stigma na “baliw” ang kanyang mommy.

Sinabi ni Iza ang totoong dahi­lan ng pagkamatay ng kanyang mommy dahil gusto niyang makat­ulong sa mga taong may mental illness condition at sa pamilya ng mga ito. Gusto niya i-share ang pinagdaanan niyang healing journey. Marami ang humanga sa katapangan ni Iza na sabihin ang totoong dahilan ng pagkamatay ng kanyang mommy.

