Jaya ginunita ang ina

MALAYO pa ang All Souls Day, pero nauna nang ginunita ni Jaya ang kanyang pinakamamahal na ina na si Elizabeth Ramsey sa anibersaryo ng pagpanaw nito ngayong buwan.

Aniya sa socmed, “Mama!!! Eto yung buwan na pumunta ka sa langit kasama ni Lord. 4 yrs had passed, pero I still miss you. Dami kasi nating mga kalokohan at katuwaang ginagawa noon na tayo lang nagkakaintindihan.”

Ginunita niya ang mga ginagawa sa kanya ni Elizabeth katulad ng pagluto ng mga paborito niyang ulam.

Aniya pa, “Dami na rin nabago sa buhay ko, malalaki na mga apo mo, at salamat sa Diyos kami pa rin ng asawa ko, buo ang aming pamilya. Yan ang lagi mong sinasabi sa akin. Dapat buo ang pamilya ko para di ako mag isa. So yan Ma, I listened to you.”

“I know that everything has to have an end. And knowing that you are with Jesus, sure ako that you sing all the time in heaven. I am happy that you are in peace. I miss you, I miss singing with you, I miss loving you. I am doing ok kasi marami kang naituro sa akin na nakapagpatibay sa akin. Salamat Ma. Mahal na mahal kita,” pagtatapos ni Jaya.

Nanalo si Jaya sa 32nd Awit Awards ng Best Ballad Recording trophy para sa kanta niyang “Hanggang Dito Na Lang.” (DANTE LAGANA)

