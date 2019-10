Angel Locsin, December bride?

ANG kasal naman nila ng fiance’ niyang si Neil Arce ang pinaghahandaan ni Angel Locsin matapos ang “The General’s Daughter.”

Nagwagi si Angel bilang Best Drama Actress sa katatapos lang na 33rd Star Awards for TV ng PMPC for her performance sa naturang teleserye ng ABS-CBN.

Could it be her last teleserye? Nagpahiwatig to that effect si Angel sa isang interbyu. Kakaririn na nga ba ni Angel ang bagong yugto sa buhay niya bilang misis ni Neil?

How true kaya na sa December this year magaganap ang inaabangang wedding nina Angel at Neil? And how true kaya na out-of-town gaganapin ang big event?

Abang-abang na lang sa announcement nina Angel at Neil.

PAREHAS

Matatapos na ang 2019 at inaaban­gan pa rin kung may marriage proposal si Luis Manzano sa girlfriend niyang si Jessy Mendiola. Marami na ang naiinip.

Ayaw ni Luis na pinapangunahan siya, kaya wait na lang. Ang mahalaga, going strong ang relasyon nila ni Jessy. Smooth-sailing, chill lang sila.

Parehas na sila ng manager ngay­on. Nagpaalam na si Jessy sa Star Magic.

Si June Rufino na ang nangangalaga sa careers nina Luis at Jessy.

Maayos naman ang paalaman ni Jessy at ng Star Magic. Walang samaan ng loob. Naintindihan at nirespeto ng Star Magic ang desi­syon ni Jessy. Nilinaw ng dalaga na walang kinalaman si Luis sa desisyon niyang magpalit ng manager.

HUDYAT?

May career pa si James Reid matapos siyang umalis sa pangangalaga ng Viva Enter­tainment Company. Lahat ng gagawin niyang projects ay sa ABS-CBN na.

Isang series ang first project ni James with Nancy of Momo­land. Hudyat kaya ito na bubu­wagin na ang JaDine love team nina James at Nadine Lustre?

Posible kayang after Nancy ay itambal naman si James sa iba’t ibang Kapamilya stars?

Mananatili namang Viva tal­ent si Nadine. Okay naman daw ang working relationship niya at ng Viva.

Nasa vacation mode pa lang si Nadine at waiting ang Viva kung kailan siya magiging ready mag-work muli.

