Sunny side up

0 SHARES Share Tweet

ANG column na ito ay ginawa para sa mga taong may suliranin sa buhay na gusto ng agarang solusyon! Walang maliit o malaking problema, lahat dito, pantay-pantay! Huwag niyo nga lang seseryosohin kasi hindi lahat ng mababasa niyo dito totoo! Good vibes lang! Simulan na natin!

***

Hi Alex,

Madalas akong gumimik at madalas akong pagalitan ng asawa ko. Sabi niya sa akin eh wag ko raw hintayin na mapuno siya. Natatakot ako sa sinasabi niya dahil hindi ko alam kung kelan darating ang araw na yun. Paano ko ba malalaman kung talagang napuno na ang asawa ko?

Mario ng Quezon City

Hi Mario,

Malalaman mo na medyo galit lang ang misis mo kapag las­ing ka at papasok ka ng bahay, sinalubong ka ng anak mo para sabihin nagalit sayo si misis pero tulog na siya kaya bukas na kayo mag-usap. OK lang yun, medyo galit lang yun. Pero malalaman mo na sobrang galit na sayo si misis kapag lasing ka at malayo ka pa sa bahay eh sinasalubong ka na ng anak mo. Umiiyak to at pinipigilan kang umuwi. Takot na takot ang anak mo para sa kalig­tasan mo. Alam mo yun tipong may papatay sa’yo at iniiwas ka ng anak mo. Kapag ganun na ang itsura ng anak mo, wag ka ng umuwi, mga isang taon. Magpalit ka na ng pangalan!

***

Hi Alex,

Mahilig po ako kumain ng itlog at madalas ko ipaluto sa misis ko. Ang gusto ko eh sunny side up at dapat buo ang pula at malasado. Kaya lang kapag nagluluto si mi­sis eh laging basag ang pula at masyadong tustado. Ilan beses ko na tinuruan pero hindi pa rin niya magawa. Ano ba gagawin ko para matuto ang misis ko ng ta­mang paraan ng pagluto ng sunny side up.

Caster ng Pasay City

Hi Caster,

Ilang beses mo ng tinuruan pero hindi pa rin natuto. Alam mo solusyon dyan, ikaw ang magprito! Masyado ka maarte eh, di ikaw ang gumawa! Alangan naman magpalit ka ng misis dahil lang sa pritong itlog! Baka ibang itlog ang basagin niya kapag nangulit ka!

***

Sa gustong magtanong sa akin, email lang kayo: alex­calleja1007@yahoo.com

facebook/twitter/instagram: alexcalleja1007

comments