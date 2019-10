Hot na hot!

ANG tindi ng pasabog ni Ina Raymundo sa social media patungkol sa 18th birthday cel­ebration ng anak na si Erika Rae Portunak.

Nag-post lang naman siya ng isang mapangahas na video ng anak kung saan makikita ang truliling nakakapag-init laman na mga posing nito kung saan-saan, kasama na ang patumbling-tumbling sa isang madilim na kuwarto at mga paliyad-liyad sa mabatong dalampasigan.

Kuha ang video ng Nice Print Photography and Exige Wed­dings, at obvious na nagmana si Erika sa ina pagdating sa kaseksihan.

Ika nga eh, kung si Ina may theme song na “Sabado Nights” courtesy of the Rizal Underground, kay Erika na­man ang “All Day And All Of The Night” ng The Kinks.

Bakit? Ito ay dahil tiyak na gugustuhin mo siyang araw-arawin…na makita, siyempre.

Ise-celebrate ni Erika ang kan­yang debut sa Oct. 19 at hindi kami invited.

Kainis! (DELIA CUARESMA)

