Aga Muhlach, kuripot daw

0 SHARES Share Tweet

CONFIRMED na kuripot talaga si Aga Muhlach. Ang pinsan niyang si Niño Muhlach ang nagpatotoo nito noong nag-guest sila ni Aga sa “Magandang Buhay.”

Nilaglag talaga ni Niño si Aga na aniya, ito ang pinaka-kuripot sa ka­nilang magpi-pinsan. Nireregaluhan daw niya si Aga kapag Pasko, hop­ing na reregaluhan din siya nito. “Wala! Wala talaga, eh!, ani Niño.

Ang pagiging kuripot ni Aga ang paboritong usapan ng entertain­ment writers kapag Holiday Season. “Hopia” talaga sa kanyang Christmas gift ang mga reporter. Deadma talaga siya. Maybe, mangilan-ngilan lang sa mga reporter (mga close lang kay Aga) ang binibigyan niya ng regalo. Kaya?

Noong presscon ng kanyang MMFF entry, nag-promise si Aga na win or lose siya bilang best actor, magpa-party siya for the press. Well….

May positive side naman ang pagiging kuripot ni Aga. Maganda ang estado ng buhay niya ngayon. May magandang buhay ang kanyang pamilya (wife Charlene Gonzales and children Andres and Atasha). Sa international schools nag-aral ang mga anak nila since grade school hanggang nakatapos ng high school. Sa abroad naman magka-college ang kambal.

May maganda silang house sa isang exclusive village sa Alabang. Kakambal ng pagig­ing kuripot ang pagiging ma­sinop. ‘Yan si Aga Muhlach. Bow!

FAMILY MAN

Sa guesting niya pa rin sa “Magandang Buhay,” nabanggit ni Aga Muhlach na hanggang ngayon ay kasama pa rin nilang natutu­log paminsan-minsan sina Andres at Atasha.

May pull-out bed sila sa kuwarto nila ni Charlene, kaya kapag gusto ng kambal matulog doon, siya ang nasa ibaba ng kama, ani Aga.

Sa pamilya niya umiikot ang mundo ni Aga. Aniya, wala siyang “me” time. Ang kanyang pamilya ang gusto niyang parating kasama. Ideal family man, huh!

BASTED

Ibinuko naman ni Karla Estra­da na nanligaw sa kanya noon si Niño Muhlach. Binigyan siya nito ng stuffed toy. Pero binawi ni Niño noong bastedin niya ito.

Ayon pa kay Karla, ib­inigay ni Niño kay Beth Tamayo ‘yung stuffed toy. Naging to­gether noon sina Niño at Beth.

Sa abroad na ngayon naninirahan si Beth. Non-showbiz ang partner ngayon ni Nino

comments