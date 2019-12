Natawa kay manoy

Ms. Rica,

Merry Christmas po! Sana po matulungan niyo ko ngayon. Nung nakaraan po kasi, pinakita ko po sa girlfriend ko ang ari ko, tapos nakita ko na pinigilan niyang matawa. Hinawakan niya po at tumigas naman, pero ramdam na ramdam ko na hindi po siya excited. Hindi po tuloy kami nakapagsexy time. Maliit po kaya ung akin?

Mainit na Lumamig Pa

Merry Christmas din sa ‘yo!

Sa totoo lang, iba’t iba ang hugis at laki ng ari ng mga tao, depende ito sa kung ano ang namana mo sa iyong mga magulang.

Sa mga Pilipino, ang average size ay around 4.3 inches kapag matigas na. Huwag mong sukatin ang penis mo kapag malambot dahil hindi nito makukuha ang tunay na sukat ng penis mo.

Ang average penis size naman sa buong mundo ay around five inches. Kaya kung ang ari mo ay four to five inches kapag matigas na ay wala kang dapat ikabahala.

Baka mas maiging tanungin mo ang iyong girlfriend kung bakit hindi siya excited nang makita ang iyong junjun o penis.

Puwede kasing natatakot din siya o kinakabahan sa kung ano ang puwedeng mangyari kaya inilabas na lang niya ito sa pagtawa. Puwede rin siyang nahihiya kaya hindi siya excited. Huwag kang malungkot agad, lalo na kung hindi mo pa naman alam ang tunay na rason.

Scientifically, madaming pagaaral na nagsasabing hindi naman talaga nagmamatter ang penis size. May iba’t iba kasing paraan ng pagplease sa babae na hindi kinakailangan ng malaking penis.

Baka mas maiging alamin mo na lang kung ano ito para sa girlfriend mo. Usually, madaming babae ang nasasarapan sa oral sex na may kasamang finger.

Kapag nalaman mo na kung anong makakapagpasarap sa girlfriend mo, sigurado ako na hindi ka na niya pagtatawanan ulit! Pero siyempre, bago ang lahat, siguraduhin niyong safe and protected ang iyong sexcapades! Enjoy!

