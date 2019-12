Dried sperm

Hi Ms. Rica,

Nakakabuntis po ba kung ipinasok po ang finger sa loob na may dried sperm? Ganito po kasi ang nangyari samin. Kinakabahan po tuloy ako. Please pakisagot naman po ang tanong ko ASAP.

Dried Mama

Hello Dried Mama,

Sa pagkakaintindi ko ng tanong mo: may natuyong semen sa fin­ger mo o ng iyong partner na ipinasok sa iyong vagina at gusto mong malaman kung pwede ba itong makabuntis?

Short answer: No. Hindi ka mabubuntis sa natuyong semen dahil hindi kayang mabuhay ng sperm sa tuyong semen. Once the semen dries, namamatay na rin ang sperm. Kaya, kung may dried semen sa kamay mo at ipinasok mo ito sa iyong vagina ay hindi ka na mabubuntis nito. PERO, not the same can be said kapag ang dried sperm ay nasa penis o ari ng iyong partner at ito’y ipinasok sa iyong vagina. Al­though technically, the dried se­men on your partner’s penis does not contain any sperm, pwedeng labasan ng clear liquid ang ari ng iyong partner na pwedeng may kasamang live sperm – ito ang pwedeng makabuntis sa iyo. Pregnancy does not need com­plete ejaculation to happen. Ibig sabihin, hindi kailangang labasan at putukan ka ng iyong partner sa loob para ikaw ay mabuntis. Kahit unting fluid lang o ejacu­late ang lumabas ay pwede nang makabuo ng baby.

Ito ang mga iba’t-ibang sit­wasyon na may risk kang mabuntis:

– Kapag pumasok ang penis sa iyong vagina nang walang proteksyon o condom;

– Kapag may pre-ejaculate na lumabas na may kasamang sperm;

– Kapag ipinasok sa iyong va­gina ang freshly ejaculated se­men na hindi pa natutuyo;

– At of course, kung com­pletely ipinutok sa loob ng iyong vagina ang semen.

Kung may takot kang ikaw ay mabuntis, pwede kang mag-google ng emergency contra­ceptive methods na pwede mong gawin. Pero, kailangan mo ring tandaan na ang mga abortifacients ay illegal sa Pilipi­nas. Kaya, para mas makasigu­radong hindi ka mabubuntis, always practice safer sex at gu­mamit ng protection katulad ng condom. Enjoy!

With love and lust,

Rica

* * *

If you have questions on love and sex that you want me to an­swer, you may message me at www.facebook.com/TheSexy­Mind or DM me on Twitter or Instagram: @_ricacruz.

Biography: Rica Cruz is a Li­censed Psychologist, Marriage Counselor, and Sex Therapist. She comes out as the Resident Psychologist on Boys’ Night Out every Thursday night on Magic 89.9.

