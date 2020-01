Huli ka balbon!

0 SHARES Share Tweet

Dear Ms. Rica,

Kailangan ko po ng tulong niyo. Nahuli ko po kasi ang boyfriend ko na may mga picture ng ibang babae sa telepono niya. Para pong galing porn. Meron din pa ngang mga videos. Nasaktan po ako nung nalaman ko. Hindi ko po alam kung hindi ba siya masaya sa akin. Hindi ko rin po alam kung anong gagawin ko. Tulungan niyo po ako please.

Betrayed Woman

Hello Betrayed Woman,

Mukhang gulong gulo ka nga sa nadiskubre mo tungkol sa iyong boyfriend at naapektuhan nito hindi lang ang mental health mo, pero pati na rin ang relasyon niyo. Fortunately, may solusyon naman sa iyong problema – as long as ready kayong dalawa ng iyong boyfriend na magtulungan para iresolve ito. Kailangan din ay magpahimasmas ka muna ng galit. Mas maigi na huwag kang makipagaway sa iyong boyfriend habang ikaw ay galit pa. Once the anger has subsided, mas madaling pagusapan ang problema.

It is also important that you approach this situation without judging your boyfriend. Oo, nasaktan ka, at valid ang iyong feelings, pero kung ijujudge mo ang iyong boyfriend dahil dito, ay baka mahirapan siya maging honest and truthful sa iyo. Ang importante ay maging honest ka sa kaniya. Sabihin mo sa kaniya kung anong nararamdaman mo tungkol sa mga litrato at videos na nakita mo. Nadisappoint ka ba? Nalungkot? Do you feel cheated on? Kung sa tingin mo ay hindi na siya masaya, mas maigi ring tanungin mo siya tungkol dito. May mga pagkakataon kasing hindi nangangahulugang hindi na masaya ang tao sa kanilang relasyon kaya sila nanonood ng porn o kaya ay tumitingin ng litrato ibang babae. Minsan, gusto lang nila ito tignan as part of their sexual functioning. Fantasies are different from reality. Pero, ang makakasagot lang niyan ay ang iyong boyfriend.

There are also times that using pornographic materials can help in a relationship. Pero dapat, hindi niyo ito itinatago sa isa’t isa. Is this what you want? Or gusto mo bang tigilan na niya ang panonood o pagtitingin altogether? Kung ayaw mo na siyang tumingin ng porn o tumingin ng ibang pictures, pwede mo rin itong sabihin sa kaniya, pero don’t expect him to change instantly. Baka nga mas lalo pa niya itong itago sa iyo. Kaya, you also might want to consider reaching a compromise. For example, pwede niya tignan ang mga pictures na ito pero as part lang of his fantasies at kapag kayong dalawa na ang nagsesexy time, ay wala na ito. O pwede ring isama ka niya sa panonood ng porn, para hindi mo maramdaman na ipinagpapalit ka niya dito. Kung ano mang ang mapagdesisyunan niyo, it is best na dalawa kayong naguusap at nagdedesisyon dito to build a stronger and healthier relationship! Good luck!

With love and lust,

Rica

Rica Cruz is a Licensed Psychologist, Sex and Relationships Therapist, Sex Educator. She opines that sexual empowerment for Filipinos is sexier than sex.

You can catch more of her every Thursday at Boys’ Night Out, Magic 89.9 and follow her at facebook.com/TheSexyMind and @_ricacruz in Twitter and IG and subscribe to her YouTube channel, Count To Ten and podcast, Conservative Ako on Anchor and Spotify.

comments