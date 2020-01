Laugh trip!

Ai Ai delas Alas is back doing what she does best, making audiences laugh.

Her new film, “D’ Ninang,” produced by Regal Entertainment, has her portraying a Robin Hood-type of character.

In short, she steals to help the needy.

“Kaya nga D’ Ninang, parang babaeng version ng ‘The Godfather.’ Ako ‘yung dumidiskarte para mabigyan katuparan ‘yung kahilingan ng mga tao sa paligid ko,” Aiai explains.

She made clear though, she is not condoning thievery whatever the intention.

“Ang mali ay mali,” Aiai says.

But why a film about stealing in the first place?

“Ang sa amin bale ano siya, situational,” she relates. “Realistic din kasi, aminin natin, maraming nakawan na nagaganap sa paligid sa araw-araw. Pero hindi naman namin jinu-justify ‘yung pagnanakaw. In the end, may aral na kapupulutan ang audience.”

The film’s trailer is now out on social media and is enjoying a good amount of clicks.

Many believe this bodes well for the film.

Some sectors are in fact already predicting a hit for Aiai but the actress herself would have none of it.

“Ayoko isipin, ayoko pa-pressure,” she says. “Sa akin, kung ibibigay ni God, ibibigay niya. Basta kami we did our best naman na magawang maganda ang pelikula. Kung tumabo e di maganda.”

“Kasi nga mahirap e,” she adds. “Alam mo naman sa social media, kahit sikat ka doon, pinaguusapan, e hindi naman nagre-reflect sa actual (ticket sales). So, ‘wag na. Antay na lang tayo ng totoong result.”

In any case, Aiai maintains, “Pampamilya ‘to, ibang klaseng istorya naman ‘to. Iba ‘yung tema ng movie, nakakatuwa. Chill s’ya, maganda ‘yung mga batuhan ng mga comedy.”

“Actually, ‘di ko ine-expect na gano’n pala s’ya nakakatawa. Simple lang s’ya, may puso, at saka napapanahon.”

Adding spice to the film is the newest tandem of McCoy de Leon and Kisses Delavin.

Says Aiai, “Anak ko rito si Kisses. Matagal kaming hindi nagkita. Bale ang ano, si Kisses mabait, masunurin, ang gusto ay ‘yung tama. Siyempre, contradictory ito sa trabaho ko ng bilang magnanakaw so, andun ‘yung conflict.”

“Nakakatuwa kasi ‘yung mga bagets na nandito, katulad nga nina Kisses at McCoy, talagang binuhos nila ‘yung galing nila sa pelikula so sana panoorin din ng mga supporters nila.”

Also in the cast are Kiray Celis, Angel Guardian, Kelvin Miranda, Joey Marquez, and Lou Veloso.

Directed by GB Sampedro, “D’ Ninang” opens Jan. 22. (Neil Ramos)

