NAGBUKINGAN ang magkapatid na Toni at Alex Gonzaga sa “I Can See Your Voice.”

Sinabi ni Toni na noong bagu­han pa lamang siya sa showbiz ay ikinahihiya siya ni Alex to the point na itinatanggi raw nito na magkapatid sila.

“Small roles lang kasi ang ginagampanan ko noon,” ani Toni.

Kuwento naman ni Alex, minsang nanghiram si Toni ng damit sa kanya for show­biz work. Pinag-awayan nila ‘yun. Ang siste, hindi ito inayos ni Toni nang ibalik sa kanya.

Nagalit daw si Toni sa inasal ng kapatid. Feel­ing niya’y nababastos na siya nito. Kaya daw naisumbat niya na kung hindi dahil sa kanya’y hindi makakapag-aral si Alex.

Sa inis, nagsumbong si Toni sa kanilang mommy Pinty. Pinagalitan at sinampal nito si Alex.

But that was then.

Ngayon nga’y parehas na si­lang mature at super close na ang Gonzaga sisters.

