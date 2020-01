Hindi ko ipapaalam sa’yo!

ANG column na ito ay ginawa para sa mga taong may suliranin sa buhay na gusto ng agarang solusyon! Walang maliit o malaking problema, lahat dito, pantay-pantay! Huwag niyo nga lang seseryosohin kasi hindi lahat ng mababasa niyo dito totoo! Good vibes lang! Simulan na natin!

* * *

Hi Alex,

Conservative po ang pamilya namin at strict po ang parents ko lalo na ang tatay ko. Pinapahalagahan ng tatay ko ang pagiging virgin ng isang babae. Lagi niyang pinagmamalaki na nakuha niya ang nanay namin na birhen. At dahil dun eh ang gusto niyang mapangasawa ko eh virgin din. May girlfriend po ako at bago pa lang kami, wala pa kaming isang buwan. Nakilala ko ang girlfriend ko sa isang party. Aaminin ko sexy ang girlfriend ko at medyo liberated kung magdamit. Dinala ko na siya sa bahay at nakita siya ng tatay ko. Napansin ko na talaga pinagmamasdan ng tatay ko ang girlfriend ko at may hinala ako na hinusgahan niya ang girlfriend ko base sa kilos at pananamit nito. Kinausap ako ng tatay ko at tinanong niya ako kung sigurado daw ba ako sa girlfriend ko dahil mukhang hindi na raw virgin. Yun lang daw ang kahilingan niya sa akin, ang makapag-asawa ng virgin. Mahal ko ang girlfriend ko kaya gusto kong masigurado na virgin siya. Paano ko kaya malalaman kung virgin siya?

Monty ng San Ildefonso, Bulacan

Hi Monty,

Para malaman mo eh di tanungin mo! Napakasimple ng problema mo! Kapag gusto mo masigurado, papuntahin mo sa akin, ako ang mag-iimbestiga para sa’yo!

* * *

Hi Alex,

Gusto kong yumaman pero hindi ko alam ang gagawin! Marami akong gustong bilhin kaya gusto ko yumaman! Gusto ko ng maraming pera para makalibot sa buong mundo! Gusto ko yumaman para makabili ng bahay at kotse! Gusto ko yumaman para makabili ng alahas! Gusto yumaman para makabili ng mamahaling mga damit! Gusto ko yumaman para makakain ng masarap ng pagkain! At higit sa lahat, gusto ko yumaman para makapag-asawa ng magandang babae! Gusto ko yumaman Tito Alex! Paano ba?

Serafin ng Malabon

Hi Serafin,

Sa tingin mo kung alam ko eh magsusulat pa ako dito sa Tempo! Pare-pareho lang tayo ng pangarap! Saka kung alam ko, hindi ko ipapaalam sa’yo! Ano ka sinuswerte!

* * *

Sa gustong magtanong sa akin, email lang kayo: alexcalleja1007@yahoo.com or facebook/twitter/instagram: alexcalleja1007.

