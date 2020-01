Kisses Delavin hindi choosy

BY RAMPADOR ALINDOG

KISSES Delavin belied ru­mors she is hard to work with given how “choosy” she is over roles.

According to Kisses, though she is not one to make it diffi­cult for others, she will only do roles she is comfortable doing.

She explained, “Kasi sa showbiz kailangan mong gawin ang ibang bagay na minsan hindi ka kumportableng ga­gawin and minsan nag­kakaproblema po ako ‘pag hindi ko po ginagawa ‘yung kailangan kong gawin.”

“Sa tingin ko po kasi, kung pangarap mo ‘yung showbiz, para tumagal ka rito, kailan­gan doon ka lang sa kung ano ‘yung nararamdaman ng puso mo na doon ka masaya, at ‘yun ‘yung totoo mong gus­tong g a w i n sa puso mo, magiging masaya po kayo sa showbiz at saka mas mamahalin mo ‘yung showbiz, hindi mo siya ihe-hate.”

