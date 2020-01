Mga plastik!

0 SHARES Share Tweet

SO, charot lang ang sinabi ni Julia Barretto sa “Tonight with Boy Abunda” na friends pa rin sila ng ex-boyfriend niyang si Joshua Garcia.

Spotted silang nagde-deadmahan sa Chinese New Year celebration sa Binondo, Manila.

Napanood ‘yun sa isang video na shared sa YouTube channel ni Jan Milo Severo.

Kitang-kita na hindi nagpansinan sina Joshua at Julia kahit magkaharap na sila.

Kiyeme lang pala talaga ‘yung sinabi nila sa panayam sa kanila na okay sila, in good terms sila, friends sila.

Napilitan lang siguro sina Joshua at Julia na sabihin ‘yun para sa promotion ng kanilang pelikula.

Ayon sa netizens, plastikan sila to the highest level.

Well, what else is new sa showbiz?

ANO BA TALAGA?

Matapos kumpirmahing hiwalay na sila, spotted sina James Reid at Nadine Lustre sa isang pub-resto sa Makati City. Nalilito ang netizens na tanong nila, ano ba nina James at Nadine na si Alexander Diaz na fake news daw ang break-up ng dalawa.

Ano kaya’ng masasabi ni Boy Abunda na nag-live show pa ang “Tonight with Boy Abunda” para ibalitang kumpirmadong hiwalay na sina James at Nadine na nagpadala ng kanilang joint state­ment?

Ayaw naming isiping na nagamit ang programa ni Boy sa fake news na break-up nina James at Nadine, base sa tweet ni Alexander.

Whatever!

Silang dalawa lang ang naka­kaalam sa estado ng kanilang relasyon.

PATULOY PA

Patuloy ang paghahatid ng tulong ng GMA Kapuso Foundation (GMAKF) sa mga nasalanta ng Taal volcano eruption. Ilang bayan sa Cavite at Batangas ang nabigyan nila ng relief goods.

Nakatanggap ang GMAKF ng P1-million cash donation mula sa Filipino-Chinese entrepreneurs bil­ang tulong sa on-going Operation Bayanihan. Tumatanggap din ng check donation.

Patuloy pa ring tumatanggap ang GMAKF ng donasyon, gaya ng N95 mask, nebulizer, purified water na nasa refilling galon, mga bagong damit, kumot, banig.

comments