Something’s swimming

Hi Ms. Rica,

Tanong ko lang po, di ko po kasi sure kung may sperm sa timba namin sa banyo, amoy sperm po kasi! HAHAHAHA. Natatakot po ako na baka makabuntis yon. Posible po ba na mabuhay ‘yung sperm sa tubig? Salamat pooo!

Sperm Scents

Hello Sperm Scents,

HAHAHHAHA!

Hindi naman nakakagulat kung makaamoy ka ng amoy ng semen sa loob ng banyo. Madami kasi ang pwedeng mangyari sa banyo – isa na ang paglabas ng semen. Pero sa palagay ko, hindi sperm ang naaamoy mo, kundi bleach. Ang amoy kasi ng healthy semen ay pareho ng amoy ng bleach, ammonia, o chlorine.

Ang semen ay may 1% sperm at 99% other compounds katulad ng proteins, enzymes, at minerals. Marami rito ay alkaline katulad ng magnesium, calcium, copper, zinc at sulfur. These alkaline substances are the ones responsible for making semen smell like bleach! Having said that, kailangan ay marami raming ejaculate ang mailagay sa tubig para mangamoy bleach ang tubig sa timba. Kung iisipin mo, matagal-tagal na alone time o sexy time sa banyo yun! Kaya mukhang mas malaki ang posibilidad na bleach ang nailagay sa timba at iyun ang naamoy mo – isipin na lang natin na may kailangan maglaba sa mga kasama mo sa bahay at nakalimutan na lang itapon ang tubig na pinaglabhan pagkatapos!

Huwag ka ring mangamba na mabubuntis ka dahil sa tubig na may semen. Oo, kaya mabuhay ng sperm sa tubig, pero sobrang sandali lang. Kung warm water and pinag-uusapan, sperm can live up to a few minutes. Pero kung malamig ang tubig o kaya ay may chlorine at iba pang chemicals, seconds palang ay patay na sila. To get pregnant if ejaculation occurred in water is highly unlikely. Hindi ka mabubuntis kung may semen sa tubig dahil malaki ang possibility na patay na ang sperm na ito.

Lastly, baka mas maiging palitan mo na lang ang tubig kung may naaamoy kang hindi kaaya-aya bago mo ito ipangligo. That way, panatag ang loob mo na malinis ang tubig na ipambubuhos mo. HAHAHAHA.

With love and lust,

Rica

