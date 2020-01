Ai-Ai delas Alas, iritado!

0 SHARES Share Tweet

BY DANTE LAGANA

—-

HINDI pinalagpas ng Comedy Queen na si Ai-Ai delas Alas ang isang epal na netizen na pumuna sa kaniya matapos i-post sa Instagram ang handwritten note ng kanyang husband na si Gerald Sibayan.

Nakasulat sa note: “Ito na po ang Breakfast mo darling. I LOVE YOU so much. GOOD HUSBAND. Darl.”

Nilagyan ito ng caption ni Ai-Ai na, “Good morning – thank you LORD sa blessing na ito…”

Wala na sanang problema except may isang netizen na tila banas sa ginawa ni Ai-Ai.

Sey nito, “Why need to post this? You could try to leave something private in your lives to yourselves.”

Pinatulan naman ni Ai-Ai ito.

Aniya, “Ang inggit nakamamatay yan. Magbago ka na!

“IG ko to at kahit anong i-post ko wala KANG PAKIALAM.

“Maglagay ka muna ng picture at magtrabaho ka para makatulong ka sa bayan hindi yung bash k ng bash!!!!!!

“Kaya hindi ka umuunlad kasi yan ang gawain mo.”

Ang matindi, sumagot pa ang netizen ng tila sarcastic na “ok.”

Banat ni Ai-Ai na animo’y umuusok ang ilong sa galit: “Hindi ok! Magtrabaho ka! Para makatulong ka sa pamilya mo!”

Siyempre pa, to the rescue naman si Gerald sa honey bunch niya.

Aniya sa netizen, “Wag maiinggit okay.”

Sapul!

comments