Tom Rodri­guez, muntik mag-suicide

0 SHARES Share Tweet

SWEET boyfriend si Tom Rodri­guez kay Carla Abellana noong mediacon ng “Love of my Life.” Pinupunasan niya ng pawis sa balikat si Carla na mukhang init na init dahil mahina ang aircon sa venue. Hinawi pa ni Tom ang mahabang buhok ng girlfriend. Swak kay Tom ang title ng upcoming GMA series nila ni Carla na “Love Of My Life.”

Nang tanungin kung sila na ang susunod na magpapakasal after Mikael Daez and Megan Young, ani Tom, “Sila ang peg namin ni Carla. Nakita ko ‘yung relasyon nila noon. Ano’ng malay natin? In time, magpapakasal na rin kami ni Carla. I’m with the right person. Six years na kami together.”

Special role lang si Tom sa “LOML,” pero aniya, hindi isyu ‘yun sa kanya. Happy siya na maging bahagi ng GMA series dahil gusto niya ang calibre ng mga co-actors niya na maliban kay Carla at Mikael ay kasama rin sina Coney Reyes at Rhian Ramos.

Ani Tom, kahit tapos na kunan ang mga eksena niya sa “LOML” ay dadalaw siya sa taping para makita at makasama ang cast ng show.

Ayon kay Tom, muntik na niyang tanggihan ang proj­ect dahil hindi pa siya fully nakaka-recover sa pagkamatay ng daddy niya sa kanser.

Ang siste, may (stage 4) cancer din ang broth­er-in-law niya.

“‘Yung brother-in-law ko ang tumayong father ko after mamatay ng daddy ko,” wika ni Tom.

Umamin si Tom na sa pagkama­tay ng kanyang daddy nawalan siya ng tiwala kay Lord.

Dumating pa nga daw sa pun­tong hindi na niya kilala ang sarili niya. Sobrang na-depress siya na naisip niyang mag-suicide.

Mabuti na lang daw, support­ive si Carla at ang mga taong malalapit sa kanya.

Don’t worry, fans. Okay na si Tom. Look­ing forward siya to doing more projects sa Ka­puso Network.

comments