Analyn Barro, bagong crush ng bayan?

BY DELIA CUARESMA

BINULABOG ng “Bubble Gang” babe na si Analyn Barro ang Instagram kamakailan.

Nag-post ito ng litrato kung saan tanging bula lamang ang tumatakip sa kanyang kaselanan.

Siyempre pa tuwang tuwa ang mga fans niya na panigurado eh higit kalahati mga maiinit na barako.

Mantakin mo bang makalikom ang litrato ng humigit kumulang na 12,000 likes!

Wala pang 24-oras ‘yun, huh!

Anyway, may ‘K’ naman talaga si Analyn.

Bukod sa maamo niyang mukha, super blessed ang hinaharap ng hottie. Nagmumura ‘ka nga!

Isa pa – beauty and brains ang dalaga!

Yes, Analyn has earned her Bachelor of Science degree in Business Administration, Major in Marketing Management at the Trinity University of Asia last year despite her busy showbiz schedule. O, laban ka?

Sabi nga ng marami, siya na daw ang bagong “Crush ng Bayan.”

