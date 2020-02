Rocco Nacino, marami napabilib

BY DELIA CUARESMA

ALL praises ang maraming neti­zens sa “Descendants of the Sun” star na si Rocco Nacino.

Nagulat sila nang makita ang video nito kung saan maririnig itong bumabati sa mga Chinese ng Happy New Year sa wikang Chinese Mandarin.

Ang hindi nila alam, ito talaga ang unang linggwahe na natutu­nan ng aktor.

Aniya sa isang interview, “First language ko talaga Mandarin. Manda­rin muna talaga ang natutunan ko bago ang Filipino.”

Ayon sa makisig na navy reservist, sampung taon na nanirahan ang kani­yang pamilya sa Singapore kaya natuto siya ng Man­darin.

Hirap nga daw siyang mag-Tagalog nang una siyang makarating sa bansa.

“Pagbalik namin ng Pilipinas, pinag-aral ako ng nanay ko sa prep school. So, ‘yung mga classmate ko mga three-years-old, four-year-olds, nag-aaral kami ng abakada. Hirap na hirap ako sa Tagalog noon,” kuwento pa niya.

Mainam na marunong daw siya ng Chinese Mandarin dahil nagagamit niya ito sa pakikip­agsalimuha sa mga kaibigang Chinese.

“Kapag may kausap akong mga Chinese, mga Chinese-Filipinos, biro namin, ‘O, kahit ganito ‘yung kulay ko, kahit mukha akong moreno minsan mas lamang pa nga ako sa kanila eh,” tawa pa niya.

Ayos!

