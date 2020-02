Alden Richards, nagpasaya

BY DANTE A. LAGANA

NAKAKAANTIG ang naging re­cent gesture ng Asia’s Multimedia Star na si Alden Richards nang bisitahin niya ang isang batang may brain tumor.

Si Chuchay Nipales, limang ta­ong gulang, ay big fan ng aktor.

Matagal na palang wish nitong makadaupang palad ang kanyang idolo, bagay na ginawan ng paraan ng kanyang ama.

Through Facebook, nag-reach out ang ama ng bata na si Bernard Nipales sa mga nakakakilala kay Alden.

Aniya sa isang post na may kalakip na video collage ng anak, “Pwede mo ba kong tulungan? Iparating ang huling hiling ng ak­ing anak na si Chuchay na marinig niya ang boses na nagpapakilig sa kanya na si Alden.

“Kahit sa huling tibok at hininga ng aking anak na makita at marin­ig man lang ni Chuchay ang boses ni Alden. At baka sa huling boses ni Alden kiligin ulit si Chuchay.”

Wala pang isang oras ay tinu­gunan agad ni Alden ang hiling ng tatay ni Chuchay.

Agad sumugod ito sa ospital kung saan naka-confine ang bata.

Muling nag-post si Bernard sa Facebook ng mga litrato ni Alden kasama ang kanyang anak.

Aniya, “Maraming salamat Mr. Alden Richards. Sobrang hum­ble mo po talaga wala pang 1 hour nandito na po kayo kahit kakadating nyo pa lang po gal­ing Holy Land sa Jerusalem.

“Sobra po akong nagpapasal­amat dahil tinupad niyo po ang wish ni Chuchay… Pagpalain po kayo lagi ng Panginoon. Sala­mat sa pagpe-pray mo po kay Chuchay.”

