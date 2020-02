Sanya Lopez, sobrang ingat

ILANG araw na lang at Valentine’s Day na.

Pero alaws pa rin lovelife si Sanya Lopez na NBSB (No Boyfriend Since Birth).

Aniya, may mga nagpaparamdam, pero wala pa siyang natitipuhan.

Well, kung sino ‘yung matiyagang makakapaghintay, baka ‘yun ang sagutin niya.

For now, hindi priority ni Sanya ang love­life. Career muna.

LIMANG BESES MALIGO

BY the way, halos mapraning pala itong si Sanya sa nCoV (novel coronavirus).

Sobrang ingat ang ginagawa niya.

Limang beses nga daw siyang naliligo sa isang araw.

Kahit pagod siya galing sa work, nali­ligo siya.

At parati siyang may dalang face mask kapag umaalis ng bahay.

May alcohol o hand sanitizer din siya at umiinom ng vitamins sa morning at bago siya matulog sa gabi.

Kapag nagmo-mall show, hindi siya pinalalapit ng kanyang handler pati secu­rity guards sa crowd.

FALSE ALARM

HINDI pregnant si Aiko Me­lendez.

Kumalat ang tsismis na buntis si Aiko noong maisi­walat na nagsuka ito sa taping ng “Prima Donnas” sa Pam­panga.

Nagsuka lang, buntis agad?

Anyway, laking pasalamat ni Aiko sa executive producer ng show na si Marissa Jesuitas-Hilario dahil hindi siya nito pinabayaan.

Binantayan siya nito sa ospital hang­gang bumuti ang kalagayan niya.

May naka-stand-by na ambulance sa set na nagdala kay Aiko sa ospital, huh?

DI NAKIKIALAM

SA pagkaalam ni Coney Reyes, wala pang girlfriend ang anak niyang si Vico Sotto.

NGSB (No Girlfriend Since Birth) daw si Vico kahit 30 years old na ito.

Ani Coney, walang time for love si Vico sa sobrang busy nito sa work bilang mayor ng Pasig City.

Nali-link si Vico kay Gretchen Ho, pero ani Coney, wala namang sinasabi sa kanya si Vico at hindi naman niya ito tinatanong.

Kahit sino pa ang maging girlfriend ng anak niya, hindi siya makikialam, ani Coney na napa­panood sa “Love of my Life” week­nights sa GMA Teleba­bad.

Nag-trending ang pilot episode nito at naging usap-usapan sa soc­med.

comments