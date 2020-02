Third eye

0 SHARES Share Tweet

ANG column na ito ay ginawa para sa mga taong may suliranin sa buhay na gusto ng agarang solusyon! Walang maliit o malaking problema, lahat dito, pantay-pantay! Huwag niyo nga lang seseryosohin kasi hindi lahat ng mababasa niyo dito totoo! Good vibes lang! Simulan na natin!

* * *

Hi Alex,

May girlfriend ako at sinabi niya sa akin na may third eye daw siya. Nakakakita daw siya ng mga multo at nakakausap niya ang mga ito. Hindi ko alam kung totoo o niloloko lang ako. Pero kung totoo medyo nakakata­kot. Kaya lang mahal ko siya. Ang nakakatakot lang eh baka mabuking niya mga kalokohan ko. Syempre minsan hindi mo maiiwasan kapag nagkayayaan ang mga barkada gumimik at nagpunta kami beerhouse. Baka malaman niya. Ano bang ga­gawin ko?

Lino ng Pandacan

Hi Lino,

May third eye ang girlfriend mo hindi siya nakakabasa ng isip. Wag kang kabahan. Saka hayaan mo siyang makakita ng mga multo kesa naman makakita ng mga ebidensiya sa’yo. Hayaan mo rin siyang kausapin ang mga multo dahil hindi naman magsusumbong sa kanya ang mga yon dahil ang mga multo, may kanya-kanyang problema din yan. Buti nga may third eye ang girlfriend mo eh! Ako ang misis ko, may sore eyes!

* * *

Hi Alex,

Gusto kong regaluhan ang misis ko ng gift sa araw ng mga puso. Ayaw ko na ng bulaklak kasi taon-taon na lang bulak­lak ang binibigay ko sa kanya. Lahat na halos ng bulaklak, naibigay ko sa kanya. Rose, orchids, tulips, carnation at kung ano-ano pang bulaklak! Unless Tito Alex, may alam kang bulaklak na sigurado kang hindi ko pa nabibigay sa misis ko. May alam ka ba?

Bobby ng Valenzuela

Hi Bobby,

May alam akong bulaklak na sigura­dong hindi mo pa naibibigay sa misis mo. At yun ay bulaklak ng patay! Subukan mong bigyan siya, patay kang bata ka!

* * *

Hi Alex,

Nagpapagawa ako ng gate sa bahay namin. Gusto ko stainless para hindi nangan­galawang. At gusto ko mati­bay para hindi mapasok ng magnanakaw. May suggestion ka ba kung anong gate ang magandang ipagawa?

Felisa ng Caloocan

Hi Felisa,

Agree ako na dapat matibay ang gate pero hindi ako agree na dapat stainless. Magandang gate yung kinakalawang. Para kapag inakyat ka ng mga magnanakaw, kapag nasugatan sila, tetano ang aabutin nila. Hindi mo man sila mahuli, at least nakaganti ka!

* * *

Sa gustong magtanong sa akin, email lang kayo: alexcalleja1007@yahoo.com

facebook/twitter/instagram: alex­calleja1007

comments