Kris Bernal, engaged na

BY DANTE LAGANA

—-

BELONG na ang Kapuso actress na si Kris Bernal among celebri­ties na engaged to be married.

Nag-pro­pose na sa seksing aktres ang jowa nitong si Perry Choi last Feb. 6.

Nangyari ang propos­al sa mis­mong birth­day party ni Perry na si Kris ang nag-orga­nize sa isang restaurant sa Makati. Si Perry ay isang chef at business­man.

Nagsil­bing witness sa proposal ang may-ari ng Nice Print Photography na si Charisse Santillan Tinio.

Ipinost pa nga nito sa social media ang ilang litrato na kuha sa event.

Sey niya sa caption ng isang photo kung saan makikitang suot ni kris ang kanyang en­gagement ring, “Con­gratulations my sissy @krisbernal and Perry. Happy for you!”

Sa isa pang photo aniya, “So this just happened. Congratula­tions @kris­bernal and Perry. #en­gaged.”

Kita sa picture na hawak ng ilang saksi ang gold-let­ter balloons at heart bal­loons na sa kabuuan ay nagsasabi ng mga katagang: “WILL U MARRY ME?”

