Julia Barretto, walang kiyeme

BY DELIA CUARESMA

HINDI kinabahan si Julia Barretto kahit alam niyang may kissing scene sila ni Tony Labrusca sa “I Am U.”

Aniya, in-expect na daw niya ito.

“Nung pinitch pa lang sa akin na (si) Tony Labrusca (ang magiging partner ko, sabi ko) ‘Oh, daming laplapan?’”

Ito ay dahil na rin sa “Glorious” kung saan sumikat si Tony.

Kuwento pa ni Julia, “I heard of Tony kasi first dun sa ‘Glorious.’ Bago ko pa siya na-meet, parang ganun na yung (impression) ko kay Tony. Sexy, hot, and steamy.”

Hindi ba siya kinaba­han man lang?

Sagot ni Julia, “Hindi naman kinabahan kasi very well l guided kami, and ipi­naalam talaga sa amin kung ano ang gagawin namin. Like, what was needed of me during that intimate scene. What was needed of him. Kaya alam na namin yung gagawin. And I know what he’s gonna do, alam niya yung gagawin ko, kasi lahat kami nagdi-discuss, e. So, para wala nang gulatan.”

Nang kulitin ng ilang reporters kung ano ang “lasa” ni Tony, Tu­mawa si Julia.

Sey niya, “Basta it’s nice to work with Tony, it was so easy to converse with him. To me, it’s important to converse with your leading man so that you find a certain type of comfortability with him and that you trust him (for) mga kissing scenes, yung mga scenes na intimate kami sa isa’t isa.”

“Panoorin nyo n a lang kasi,” dagdag pa niya.

Fine!

Palabas na ang “I Am U” sa iWant.

