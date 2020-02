Ex-love team Kris Bernal, Aljur Abrenica nagsama muli

By DANTE A. LAGANA

MARAMING natuwa sa pinaka­huling post ni Kris Bernal sa socmed.

Ito ay litrato nila ng dating screen partner na si Aljur Abrenica.

Of course, alam naman ng lahat na nabuwag ang tambalan after lumipat ni Aljur sa Dos.

Si Kris naman ay very happy parin sa Siyete.

Anyway, nag-reunite ang dating magka-love team sa isang gym.

Parang walang nabago sa dalawa dahil sweet-sweetan sila sa photo.

Take note, asawa na ni Kylie Padilla si Aljur.

Si Kris naman ay engaged to be married na sa kanyang long time boyfriend na si Perry Choi.

Pero hindi naging hadlang ito upang mapaligaya nila ang kanilang mga fans muli!

Sa pinost ni Kris na video nila ni Aljur, kitang-kita na masaya ang aktres na parehong binati nila ang isat isa.

Halatang miss na miss na nila ang bawat isa kahit na may sari-sarili ng buhay at karelasyon.

Hindi naman kataka-taka na magkita sila sa isang gym dahil parehas nilang passion ang pagpapaganda ng katawan.

Ani Kris sa caption, “Me, congratulat­ing him for his new born prince. Him, con­gratulat­ing me on my en­gage­ment and made a promise that he’ll go to my wedding. We, get­ting old.”

Paalala pa ni Kris ha­bang iniim­bitahan ng personal sa kasal niya na isama raw ni Aljur sila Kylie at mga anak nila.

Siyempre pa, kilig-kiligan ang mga fans sa muling pagkikita ng dalawa.

Ang tanong: Kai­lan naman kaya sila magre-reunite sa pelikula o sa ibang project? Ang tagal na rin huh!

