Heart Evangelista, naghubad!

BY DELIA CUARESMA

GINULAT ni Heart Evange­lista ang mga followers niya sa Instagram kamakailan.

Ito ay sa pamamagitan ng pag-post ng isang mapan­gahas na litrato kung saan makikita ang kabuuan ng hu­bad niyang likuran maging ang mapuputing gilid ng kan­yang hinaharap.

Hindi madalas gawin ni Heart ang ganito kaya naman umani kaagad ng sanrekwang likes ang litrato.

Puro positibo rin ang com­ment ng netizens dito.

Ani ng isa, “Grabeee…”

Dagdag naman ng isa, “Maa­linsangan daw ang gabi…”

Sa ngayon ay may higit na 400, 000 likes na ang litrato na may simple caption cour­tesy of Heart.

It read: “Treasure yourself every single day.”

Ano naman kaya ang masasabi ni Chiz Escud­ero dito?

Well, huwag magalala at aprubado niya ang pinagga­gawa ni mi­sis.

Ani pa nga ni Heart nang tanungin ukol dito, “He told me to post it (and) he said I should be proud.”

Naman!

