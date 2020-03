It’s possible

0 SHARES Share Tweet

Hello Ms. Rica,

Avid reader po ako ng column niyo. Ask ko lang po kung may chance mabuntis kahit four days pa po before expected ovulation. Kasi po dati pag may nangyayari sa amin ng bf ko sa loob niya po nire-release bago po ako magkaroon ng menstruation. Pero po kasi ngayon, alam ko malapit na ako mag-ovulate tapos ipinutok po niya sa loob. Is there a chance po na mabuntis ako?

Ovulating

Hello Ovulating,

Maraming salamat sa pagbababasa ng aking column, sana ay may natututunan ka. Ang honest na sagot sa tanong mo ay: Oo, may chance na mabuntis ka kung nag-ejaculate ang bf mo sa loob mo four days before your ovulation.

Ang sperm kasi ay kayang mabuhay ng five days mula sa oras ng pag-ejaculate sa loob ng babae. Ibig sabihin, by the time na nag-ovulate ka, pwedeng may buhay na sperm nanaghihintay sa paglabas ng iyong egg. Kung saka-sakaling ito ang nangyari, pwedeng ma-fertilize ng sperm na ito ang iyong egg upon ovulation, at kung nagtuloy-tuloy ay pwede kang mabuntis. Alive!

Ang ginagawa niyo dati na pagputok sa loob bago ang iyong menstruation ay naaayon sa calendar method ng family planning. Usually kasi, sa period na ilang araw bago ikaw magkaroon ay infertile ka o hindi ka pwede mabuntis. Wala na kasing egg na naghihintay para i-fertilize ng sperm by that time. Kaya siguro ay hindi ka pa nabubuntis hanggang ngayon.

In that context, ang pinakafertile na period ng mga babae ay ang ilang araw bago at pagkatapos niya mag-ovulate. Kaya kung ayaw mong mabuntis, maigi na gumamit kayo ng contraception tulad ng spermicides o VCF, o condoms, tulad ng Durex. Pwede ka rin naman magbirth control pills kung gusto mo ng hormonal method of contraception.

Para malaman kung ikaw ay nakabuo, I suggest na mag-pregnancy test ka on the first day of your missed period. Through this, pwedeng maibsan ang worry mo or pwede kang makapag prepare nang maaga for new things to come! Good luck!

With love and lust,

Rica

* * *

If you have questions on love and sex that you want me to answer, follow me on Twitter and Instagram: @_ricacruz and www.facebook.com/TheSexyMind

Biography: Rica Cruz is a Licensed Psychologist and Sex Therapist. She comes out as the Resident Sex Therapist on Boys’ Night Out every Thursday night on Magic 89.9.

comments