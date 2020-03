Selosa

ANG column na ito ay ginawa para sa mga taong may suliranin sa buhay na gusto ng agarang solusyon! Walang maliit o malaking problema, lahat dito, pantay-pantay! Huwag niyo nga lang seseryosohin kasi hindi lahat ng mababasa niyo dito totoo! Good vibes lang! Simulan na natin!

* * *

Hi Alex,

May girlfriend po ako at napakaselosa niya. Sobrang selosa na bantay sarado ako. Eh ang problema eh mahilig ako tumingin sa mga babae kapag nasasalubong ko. Lalo na kapag mag-isa ako, lahat ng babaeng makasalubong ko eh tinitignan ko. Hindi ko mapigilan sarili ko. Kaya kapag kasama ko ang girlfriend ko, hirap na hirap ako. Sa sobrang pagpipigil ko sa sarili ko, halatang hindi na natural kilos ko. Minsan nahahalata niya pero nalulusot ko kasi nga napipigilan ko sarili ko. Pero nararamdaman ko na hindi magtatagal eh mahuhuli na niya ako. Ano ba ang magandang gawin para hindi ako mahuli nitong girlfriend ko?

Benjo ng Marikina

Hi Benjo,

Hiwalayan mo! Biro lang. Pero kung kaya mo, hiwalayan mo! Pero kung hindi, ito payo ko sa’yo. Madaming paraan, magsuot ka ng salamin or shades kaya lang sa umaga lang effective yun at baka magtaka at bigla ka nagsuot ng shades. Kapag ayaw mo ng shades, ito gawin mo. Kapag naglalakad kayo, magsimula kang pansinin lahat ng makakasalubong niyo, kahit lalake. Lahat pupunahin mo, suot, mukha, katawan, sapatos, lahat, pupunahin mo. Pwede mong insultuhin, pwede mong purihin, basta kailangan mo punahin. Kapag nasanay na ang girlfriend mo na lahat ng makakasalubong niyo, pinupuna mo, kahit magandang babae, pwede mo ng punahin. Pwedeng ganito sabihin mo:

‘ganda ng lipstick niya, pero mas bagay sa’yo yan’

‘pangit ng sapatos niya’

‘kapag ng make-up’

Magiging malaya ka ng tumingin. Pero tandaan, hahaluhan mo ng lalake para hindi ka mahalata.

* * *

Hi Alex,

Sabi nila, effective daw ang alcohol sa pagpatay sa mga germs lalo na sa corona virus. Napapadalas ang gamit ko pero naisip ko baka masama sa balat ang sobrang pagamit ng alcohol. Natatakot ako baka mag-dry ang skin ko. Masama bang gamitin madalas ang alcohol?

Berto ng Quiapo

Hi Berto,

Yan ang problema sa atin eh. Yung alcohol pinoproblema mo baka makasama sa balat mo. Magda-dry ang balat mo. Wow sosyal! Tapos hindi kayo nag-aalala kapag nilalaklak niyo ang alcohol gabi-gabi! Hindi kaya nag-aalala na baka mag-dry ang atay niyo! Hampasin kita ng abs ko gusto mo!

* * *

