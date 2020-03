Paalam na

LAST episode na pala ng “Gan­dang Gabi Vice” o “GGV” noong Linggo.

Nasilip pa namin ‘yung bahagi ng episode na guest si Raffy Tulfo.

Sa Twitter kahapon, lumutang ang pamamaalam ni Vice Ganda.

Ibinahagi niya ang isang litrato kasama ang grupo ng mga taong naging bahagi ng programa sa nakalipas na siyam na taon.

“Napakasarap malamang masa­ya kayong nakapiling ako at ang GGV sa loob ng 9 years. Masaya akong nakapagpasaya ako. Sala­mat po,” unang tweet ni Vice.

Dugtong ng komedyante, “Don’t be sad. No goodbyes. GGV will be back. Isang mahabang commercial break lang. ”

Napabalita na papalitan ng bagong konsepto ang show pero mananatili si Vice bilang host.

PINAGKAGULUHAN

NILUSOB ng fans nina Sarah Geronimo at Kathryn Bernardo ang opening ng PBA last Sunday sa Araneta Coliseum.

First public appearance ni Sarah ang basketball event matapos magpakasal kay Matteo Guidicelli.

Panay ang kantyaw sa kanya sa Big Dome na kantahin ang “Tala!”

Aba, maging ang ilang PBA play­ers ay nakiuso rin sa kanta, huh!

Muse ng Phoenix Super LPG Fuel Masters si Sarah.

Muse naman ng Magnolia team si Kathryn.

NAKAKALOKA

HANDANG magpakita ng puwet si Shaina Magdayao sa pelikula kung talagang kinakailangan.

Hindi pa naman nangyayari ito pero sa movie ni Shaina na “Tag­puan” kung saan kasama niya ang mga batikang sina Alfred Vargas at Iza Calazado, may matinding love scenes si Shaina, huh!

At may dayalog pa siya doon na ikaloloka ng manonood!

Teka, nagpaalam ba siya kay Piolo Pacual bago tanggapin ang role?

Ani Shaina, “Trabaho lang na­man ito at walang problema. Hindi ko nga ito ipinagpalam sa parents ko at kapatid, e.”

Isa ang “Tagpuan” sa entries sa first-ever summer Metro Manila Film Festival na magsisimula sa parating na Black Saturday.

Idinirek ito ni MacArthur Ale­jandre.

