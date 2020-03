Alcohol lang

ANG column na ito ay ginawa para sa mga taong may suliranin sa buhay na gusto ng agarang solusyon! Walang maliit o malaking problema, lahat dito, pantay-pantay! Huwag niyo nga lang seseryosohin kasi hindi lahat ng mababasa niyo dito totoo! Good vibes lang! Simulan na natin!

* * *

Hi Alex,

Dumadami na ang may nahawaan ng corona virus dito sa bansa natin. Nagsimula sa isa, ngayon mahigit 30 na. Buong mundo apektado na at lahat pinag-iingat. Dapat daw maghugas ng kamay, magtakip sa mukha ng mask at gumamit ng alcohol. Pero ang naiisip ko lang, napapatay kaya ng alcohol ang corona virus. Paano natin malalaman na effective ang alcohol sa pagpatay ng corona virus? Paano kaya pinapatay ng alcohol ang corona virus?

Elisa ng Malabon

Hi Elisa,

May mga eksperto sa larangan na yan kaya alam actually

nila yan. Pero kahit hindi ako eksperto, alam ko kung bakit effective ang alcohol at paano niya napapatay ang corona virus. Kapag gumamit ka ng alcohol, naiinum ito ng corona virus. Kapag nainum nila ito, malalasing sila kasi alcohol nga ito at puro pa. Kapag nalasing sila, maghahanap sila ng away. Makakaaway nila ang kapwa corona virus at magpapatayan sila. Kaya effective ang alcohol sa pagpatay sa halos lahat ng virus!

* * *

Hi Alex,

Wala ng pasok ang anak ko sa school at tuwang-tuwa siya. Pero ako hindi natutuwa dahil kaya ng nawalan ng pasok sa school eh para makaiwas paglaganap ng corona virus. Pero ang nangyari, hindi naman pumirmi sa bahay! Laging nasa galaan. Mas delikado pa dahil nakatambay sa mall. Ano bang gagawin ko para mapirmi siya sa bahay?

Geraldine ng Tandang Sora

Hi Geraldine,

Para pumirmi sa bahay ganito ang gawin mo. Kapag natutulog siya ay lagyan mo ng pentel pel na pula sa mukha, yung permanent, tapos ikalat mo para mamumula ang mukha niya. Kapag nagising, ikaw mismo ang pumuna na namumula ang mukha niya. Lokohin mo na isa yun sa sintomas ng corona virus. Siguradong hindi lalabas yan at magkukulong lang sa kwarto. Tratuhin niyo siya na para talagang may sakit. Kapag pumasok kayo ay naka-mask kayo at nakasuot na parang uniporme ng mga astronaut. Kapag natulog na naman ay kulay green na pentel pen naman ang ilagay niyo sa mukha niya. Kapag nagising yan, sabihin mo na mas malala na siya dahil berde na ang kulay niya. Saka mo na lang sabihin na hindi totoo kapag maayos na ang kalagayan ng Pilipinas patungkol sa corona virus.

* * *

Sa gustong magtanong sa akin, email lang kayo: alexcalleja1007@yahoo.com

facebook/twitter/instagram: alexcalleja1007

