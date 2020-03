Julia Barretto, may rich suitor?

0 SHARES Share Tweet

HOW true kaya ang tsikang diumano’y isang rich business­man ang suitor ngayon ni Julia Barretto?

Ito nga raw ang tinukoy ni Julia na “loved one” na suppos­edly kasama niya noong mag-celebrate siya ng kan­yang 23rd birthday noong March 10.

Isang intimate dinner ‘yun for 10 with her family and ‘yung “loved one” nga, ayon sa post ni Julia mismo.

May mga ispekulasyon pa na walang iba kung hindi si Gerald Anderson ang “loved one.”

Aaminin na nga raw ni Julia ang relasyon nila ni Gerald in the coming days.

Obviously, hanggang ngayon, nananatiling palaisipan kung may espesyal na relasyon ang dalawa.

So, ano nga ba talaga Gerald, Julia?

MAGBABALIK

KAUNTING bawas na lang daw ng timbang at magbabalik-showbiz na si Claudine Bar­retto.

May nakahanda na raw TV project ang ABS-CBN for her, ayon sa press release ng kan­yang kampo.

Sana nga’y to­tohanan na ang pagbabalik-showbiz ni Claudine. Ilang beses nang umasa ang kanyang fans, pero parating nauudlot ang comeback ni Claudine.

‘Yung reunion movie nila ng ex-boyfriend niyang si Mark Anthony Fernandez ay na-shelve. Pati ‘yung movie nila ni Piolo Pas­cual na supposedly ay sa abroad pa ang location shooting ay hindi rin natuloy.

PINAG-USAPAN?

SINO kaya kina Solenn Heussaff at Anne Curtis ang mauunang ipakita ang buong mukha ng ka­nilang daughters na sina Thylane at Dahlia Amelie, respectively?

Sinasabik nila ang madlang pipol sa itsura ng kanilang mga baby dahil parte-parte lang ng katawan ng mga ito ang ipino-post nila sa socmed.

Pinag-usapan kaya ‘yun ng mag-hipag?

Ipinasilip na ni Solenn ang eyes ni Thylane at parehas tsinita ang mag-ina. Bilog na bilog naman ang ulo ni Dahlia at matataba ang mga kamay. Mukhang malaking baby.

Nagbi-breastfeed si Anne, ewan lang si Solenn. Panay masa­sabaw na pagkain ang kinakain ni Anne, particularly sopas.

comments