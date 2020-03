Baliwag mayor tests positive for coronavirus

0 SHARES Share Tweet

Mayor Ferdie Estrella of Baliwag, Bualcan confirmed Tuesday that he tested positive for the coronavirus disease 2019 (COVID-19).

“Mga minamahal kong Dugong Baliwag, Pusong Baliwag, nais kong personal na ipabatid sa inyo, na ang inyong Punong Bayan ay nag-positibo sa Covid19, batay sa resulta ng pagsusuring inilabas ng RITM ngayong araw,” Mayor Estrella said in his Facebook post.

“Noong nakaraang linggo, nakaranas po ang inyong lingkod ng panghihina ng katawan at sipon. Dahil katulad ito ng sintomas ng isang positibo sa Covid19, minabuti kong sumangguni kaagad sa doktor, at ngayong araw ay lumabas na nga po ang resulta na ako ay kabilang sa may taglay ng nasabing virus, ” Estrella said.

He said, after the RITM confirmed that he is COVID-positive, he immediately sent a message to his constituents about it.

Minabuti kong agad itong ipaalam sa inyo, dahil deserve n’yong malaman ang totoo,” he added.

However, the mayor said that while he’s under watch for healing, he is still monitoring the situation in his area of responsibility.

“Bilang Ama ng Baliwag, tungkulin kong tiyakin na maayos kayong lahat. Katunayan, noong araw na ako ay nagpunta sa pagamutan ay siya ring araw nang inilabas ang aking executive order para sa Task Force Covid19, he said.

As of yesterday, Mayor Estrella said he was in stable condition. (Freddie Velez)

comments