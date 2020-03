Sorry

KUMAMBYO si Heart Evan­gelista sabay paumanhin matapos umani ng ba­tikos sa mga netizens na nainis sa tweet niya ukol sa isang bone can­cer patient na kinilalang si Cynthia Espiritu na nagpumilit makarating sa ospital sa kabila ng pagpapairal ng enhanced community quarantine sa buong Luzon.

Ani Mrs. Chiz Escudero, “Dearest Cynthia, thank you for inspiring others to smile and stay positive. God bless you and your friend.”

Umalma rito ang ilang netizens na obviously, inis sa hirap na dulot ng enhanced community quarantine lalo na ang kawalan ng pampub­likong sasakyan.

Sa tindi ng batikos, sandaling umeskapo sa social media si Heart, huh!

Bumalik din siya kalaunan para mag-apologize sa mga followers.

Aniya, “I understand the hate. I should have elaborated on my senti­ments more. I am sorry if I offended you.”

Paglilinaw pa ng aktres, “I’m say­ing so many people are complaining at home while Cynthia is still trying to be positive. Why are you hating so much? Guys, stop hating. Ang sama na ng mga nangyayari. Let’s try to lift each other.”

In fairness, agad naman tinang­gap ng followers ang apology ni Heart.

NAGPAKAIN

Mixed reactions ang natanggap ng komedyanteng si Pokwang nang i-post nito sa social media ang pag-distribute niya ng sand­wiches sa mga pulis at sundalo na naka-assign sa ilang checkpoints.

Although may ibang natuwa da­hil nga imbes daw magmukmok sa bahay, nag-abala pa itong si Pok­wang tumulong, may ilan naman na binatikos si Pokwang na anila ay nagpapabida. Dios mio! Per­sonal itong tulong ni Pokie habang naka-quarantine sa bahay lalo na’t tigil ang shooting niya ng pelikulang “Mommy Issues” with Regal.

Wala siyang in­aabala, huh!

Susunod niyang hahandugan ng pagkain ang doctors at nurses na abala rin sa pagtulong sa mga biktima ng coronavirus.

So sa mga bashers diyan, pu­wede manahimik na lang kayo?

