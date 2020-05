Yummy!

BY RUEL MENDOZA

MATAGAL ding hindi nag­paramdam sa social media ang Kapuso hunk na si Der­rick Monasterio simula noong magkaroon ng Enhanced Commmunity Quarantine.

Panay throwback ang mga recent posts niya sa IG hang­gang sa bigla itong nag-post ng pang-thirst trap na photo para sa kanyang mga nag-aabang na followers.

Kitang-kita sa post ang batak na batak na katawan ni Derrick at parang ang tigas ti­gas ng kanyang six-pack abs.

Mukhang ang pagwo-work­out sa bahay ang pinagkakaa­balahan ni Derrick kaya mas lalo siyang naging yummy.

Sa mga gustong magkaroon ng katawan katulad ng kay Derrick aniya, “Lack of direc­tion, not lack of time, is the problem. We all have twenty-four hour days.”

Timing naman na ni-launch ang music video na han­dog ni Derrick para sa mga frontliners na may titulong “Panalangin sa Pagiging Bu­kas Palad.”

Mapapanood ang music video sa website ng GMA Network at YouTube.

