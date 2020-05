Ipinagtanggol

0 SHARES Share Tweet

SUPER react ang fans ni Maris Racal sa pagtatanggol ni Iñigo Pascual kay Kathryn Bernardo kaugnay sa pagiging sakang diu­mano nito.

Sa isang tweet, ani Iñigo, ano raw bang mapapala ng mga bash­ers sa pagpapa-trend ng hashtag na ito laban kay Kathryn?

Diin ng binata ni Piolo Pas­cual, “May nakukuha ba kayo sa ginagawa n’yo? At least, Kath is successful.”

Nagalit ang fans ni Maris sa inasta ng dating ka-love team ng idolo nila. Bakit daw nung si Maris ang bina-bash ay wala silang narinig dito?

Tila parang balewala lang daw kay Iñigo ang pinagsamahan nila ni Maris.

Very telling daw ito considering na si Daniel Padilla na boyfriend mismo ni Kathryn, walang reac­tion sa isyu about his girlfriend.

No reaction si Iñigo sa himutok ng fans.

PATUTSADA

Ipinagtanggol din ni Frankie Pangilinan si Kathryn sa isyu, huh!

Nagpatutsada si Frankie sa isang admin sa socmed: “How insecure does an admin have to be to rally people into body sham­ing a woman?”

Ayon pa kay Frankie, mas im­portante pa ba raw na gawing isyu ang legs ng babae kesa sa sitwasyon ng Pilipinas na may kinakaharap na health crisis?

Aniya pa, napaka-im­mature na gawain ‘yun.

Teka, bakit ba biglang naging big deal sa mga fans ang pagiging sakang diumano ni Kathryn?

NAGSAULI

Nakatanggap din daw ng ayuda mula sa gobyer­no si Arnell Ignacio. Pero isinauli niya ang pera.

Aniya, naapektuhan ang negosyo niya dahil sa pinairal na Enhanced Community Quarantine kaya nag-file for ayuda ang mga tauhan niya.

Sinauli niya ito dahil daw: “Ayokong makuwestiyon o magka-isyu bakit nakatanggap ako ng ayuda, kaya isinauli ko ang pera.”

comments