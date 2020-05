May death threat?

TINAWAG ni Angel Locsin ang atensiyon ng National Bureau of Investigation (NBI) nito lang matapos makatanggap ng death threat online.

Ani Angel, hindi naman daw siya gaano apektado pero gusto niya rin lang malaman kung ano dapat gawin sa banta.

Ang advice sa kanya ng NBI ay maghain siya ng karampatang reklamo kung naniniwala siyang lehitimo ang banta.

Ani Angel ipagdarasal na lang muna niya ang mga ito sa ngayon. Pero kapag umulit daw, “Hindi ko sila aatrasan.”

Nakakaalarma ito to think na hindi lang si Angel nguni’t pati din sina Kim Chiu at Coco Mar­tin ay pinagbantaan ng walang magawang netizen na kesyo magbibigay siya ng P2-million reward sa sinumang makakapa­tay sa tatlong Kapamilya stars.

May isa pang netizen na su­mawsaw. Nag-alok naman ito ng P3-million reward sa sinumang makakapatay kina ABS-CBN president Karlo Katigbak at Kathryn Bernardo.

Pasasabugin pa niya diu­mano ang ABS-CBN compound katulong ang NPA (New People’s Army).

Epekto kaya ng kumakalat na virus ang kabaliwan ng mga ito?

BONGGADERA

Fashionista talaga si Heart Evangelista.

Sa latest socmed post niya, new normal outfit ang inirampa niya with matching gloves, signature hats, and differ­ent shapes and colors na face masks.

Handang-handa na nga si Heart pangontra COVID-19 sa oufits niya!

