Muntik sumuko!

PINASOK na rin ni Nora Aunor ang online acting sa ginawang monovlog bilang handog niya sa fans at sup­porters sa 67th birthday niya last May 21.

Ipinamalas muli ni Ate Guy ang husay sa pag-arte sa proyektong pinamagatang “Lola Doc.”

Tungkol ito sa isang lolang frontliner na kinakausap ang mga mahal sa buhay sa pa­mamagitan ng series ng vid­eos online.

Matinding karanasan ito para sa Superstar na umamin na halos sumuko siya, huh!

Pahayag ni Nora, “Noong ginagawa ko ito parang gusto ko nang sumuko. Talagang hi­rap na hirap po ako talaga.

“Iba po pala talaga ‘yung gumagawa ka ng eksena na wala kang kausap. Para kang luko-luko na kinakausap mo, wala!”

Sa Facebook page ng Tan­ghalang Pilipino napanood at mapapanood pa ang “Lola Doc.”

Alternative space ito para magdaos ng pagtatanghal habang nasa ila­lim pa ng modi­fied enhanced community quarantine ang Metro Manila.

Well, at least, nakapagpati­kim muli si Nora ng kanyang de kalidad na pag-arte.

Swak ito da­hil wala pa rin ngang katiya­kan kung kailan muling ma­papanood ang Kapuso series niyang “Bilangin Ang Bituin sa Langit.”

