Pinakamaganda!

BY RUEL MENDOZA

*

TUWANG-TUWA ang Kapuso actress na si Gabbi Garcia sa papuri na nakuha kay Sharon Cuneta sa kanyang recent Instagram post.

Ang litrato ay halaw sa isang photoshoot para sa isang magazine kung saan makikitang napapaligiran si Gabbi ng mga electric fan.

Ayon kay Sharon, sa tingin niya ay isa si Gabbi sa may pinakamagandang mukha sa industriya.

Kilig na kilig namang nag-reply si Gabbi sa papuring na­tanggap mula sa Megastar.

“OMG! Hi Ms. @reallysha­roncuneta! I’m so kilig! Thank you po, stay safe always! My parents and I just re-watched ‘Caregiver’ last night.”

Bukod sa kanyang aktibong pagtulong sa mga apektado ng COVID-19 pandemic, kasalu­kuyang napapanood si Gabbi sa rerun ng pinagbibidahang telefantasya na “Encanta­dia” kasama sina Glaiza de Castro, Sanya Lopez, at Kylie Padilla sa GMA Telebabad.

