Something in common

0 SHARES Share Tweet

NAKU, huh! Ang ilang mga artista natin kung hindi kami nagkakamali ay nagli-live in na!

Unahin na natin itong sina Tom Rodriguez at Carla Abellana.

Nasilip sa latest video nila na in­deed, mag­kasama na sila sa iisang bahay.

Nasa kitchen sila habang pinapakain ni Carla si Tom ng niluto niyang leche flan.

No problem naman dahil 101% sure na daw si Tom na si Carla na ang babaeng pak­akasalan niya.

Siguro pagkatapos ng quar­antine?

Anyway, magkasukob rin sa iisang bubong sina Dennis Trillo at Jennylyn Mercado ngayong quarantine.

Hindi lang namin alam kung sino ang nakatira kanino.

Napanood namin ang pagbi-bake ni Jen ng cookies at pinatikim niya ito kay Den­nis.

Live-in na rin kaya sila?

Isa pa itong si Rhian Ramos. Magkasama sila sa kanyang condominium unit sa Taguig City ng boyfriend na si Amit Borsok simula nang ipatupad ang lockdown.

Live-in na din?

GENEROUS

May hindi malilimutang eksena si Joel Lamangan kay Nora Aunor sa likod ng kamera.

Nangyari daw ito not too long ago habang nagshu-shoot sila ng isang pelikula out-of-town.

Noong break time na, na­pansin daw ni Nora ang isang matandang lalaking nakaupo sa di kalayuan sa kinaroroo­nan nila.

Nilapi­tan niya ito kasama si Direk Joel at nakita nilang umiiyak ang matanda.

Nang ta­nungin ni Nora kung bakit ito umiiyak, sina­bi ng matanda na namatay ang kalabaw na ginagamit nito sa pagsasaka. Tinanong daw ng superstar kung magkano ang kalabaw. Sinabi nitong P15,000 and right there and then, binigyan ito ni Nora ng kinse mil. “Ga­noon ka-generous si Nora,” ani Direk Joel.

Aniya pa, malapit ang super­star sa production staff, lalo na sa crew at utility. Kapag last shooting day ng pelikula nito’y namimigay ito ng pera.

comments