Tamang paraan

BY REGGEE BONOAN

NAKAHARAP kamakailan nina Yeng Constantino, Moi Bien at Moira dela Torre ang kilalang chemist-entrepreneur na si Pin­ky Tobiano via FB live.

Tinuruan ang tatlo ni Pinky kung paano ang tamang paglinis ng mga gulay at prutas, kasama na rin ang paggawa ng foot bath/ disinfectant at paglinis ng cell­phone.

Sabi ni Pinky ang foot bath daw ay kailangan sa mga pamamahay at sa opisina.

“Ang parating sinasabi, wash your hands. Pero ang hindi na­tin naiisip, how about the feet? Ang paa, pumupunta tayo sa palengke, pupunta sa palikuran, pumupunta tayo sa iba’t-ibang lugar, hindi naman natin nal­ilinisan.”

Pagdating naman sa paglinis ng gulay at prutas ay puwedeng suka at tubig. “Kailangan na i-mix na mabuti ang one tablespoon ng suka sa isang pitsel ng tubig. Ang suka ay acetic acid. Ang ibig sabihin, meron siyang anti-septic property na nakakapatay ng germs, virus at bacteria.”

Ani Pinky, dapat daw ibabad ang gulay at prutas sa mixture for five minutes at least para “ma-attack ng acetic acid o suka ang germs at bacteria bago hugasan at iluto.”

Kung paano linisin ang cell­phone aniya, “Para sa cellphone, ang pinaka-advisable na pan­glinis is 70% Isopropyl alcohol at kailangan, every night ang paglilinis.

“Disposable tissue rin ang advisable na pamunas at ang pagpupunas, parang number 8, paikot-ikot or circular motion.

“Pagkalinis, ilagay muna sa pinggan ang cellphone at ang case. Maghintay ng ten minutes bago ipasok ang cellphone sa cover o case para siguradong napatay ng alcohol ang virus at germs.”

