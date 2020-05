Sino ang may sala?

0 SHARES Share Tweet

NILINAW ni Willie Revillame sa isang episode last week ng “Tutok To Win” na wala siyang account sa Facebook, Twitter, Instagram at YouTube.

Ito ay dahil sa lumabas na feature tungkol sa kanya ng isang digital magazine, kung saan nabanggit ang diumano’y mga yaman niya kasama na isang personal airplane.

Ayon kay Willie, fake news daw ito. Hindi raw niya ugali ang magmayabang kung ano ang mayroon siya.

“Nilagay ninyo ako dyan. Kung anu-ano ang nilagay niyo diyan. Hindi ako nagpapakita ng kung anuman meron ako. Hindi ko yan pinu-post. May ibang naglagay niyan,” himu­tok ng game show host.

Obvious na hindi nagustu­han ni Willie ang feature.

Pinagdiinan niya na hindi raw niya eroplano ang nalagay doon.

Sey niya, “Para maintindihan ninyo, hindi ko eroplano ‘yan. Nakisakay lang ako.”

Dismayadong dagdag pa nito, “Hindi ko magagawa ‘yan. Pinaghirapan ko ‘yan pero hindi ko magagawa ‘yan. Nandito ako para magpasaya at tumulong. Hindi para mag­mayabang. Pagmamahal sa lahat ang meron ako!”

Hindi raw maintindihan ni Wil kung bakit doon sa ma­teryal na yaman nakatuon ang pansin ng mga ilan.

Babala pa niya, “Check your sources! Sa susunod magr­ereklamo na kami! Kasiraan sa kapwa ninyo ‘yan. Puwede kong ireklamo sa NBI ‘yan. Kasi hindi naman totoo!”

“Hirap ng ganyan! Hindi ako ang naglagay niyan. Hindi ko alam saan nila nakuha ‘yan!”

Eh, sino nga ba ang may pa­kana ng lahat na ito? Magsalita na kasi! Chos!

Anyway, patuloy pa rin maghahatid saya si Willie sa mga darating na araw.

Promise niya: “Basta sa June 6, live tayo at malalaki ang guests natin!”

O, alam na, huh!

comments