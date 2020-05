Live-in na nga!

KUMPIRMADO! Kasal na nga lang talaga ang kulang kina Tom Rodriguez at Carla Abellana.

Magkasama na sa iisang bu­bong ang magkasintahan at for some time now lalo na noong ipinatupad ang Enhanced Com­munity Quarantine (ECQ) sa Metro Manila.

Sa kwento ni Carla mismo sa “Showbiz Talk Ganern” sinabi nitong dalawa lang sila ni Tom sa bahay nila. Wala silang kasamba­hay at sila lang dalawa ang gum­agawa ng household chores.

Inamin din ng aktres na min­san ay hindi sila nagkakasundo dala na rin ng pagod. Pero mas tumibay daw ang relasyon nila dahil nasubukan at nakilala nila ang isa’t isa.

Buhay mag-asawa na nga sila ni Tom. Waiting na lang si Carla sa marriage proposal nito na aniya, “Hopefully soon.”

SUWERTE

Suwerte ang pamilya sa isang barangay sa Caloocan City na inalisan ng bubong ng bahay ng kanilang landlady.

Ginawa daw ito ng landlady dahil anim na buwan na silang hindi nakakabay­ad ng upa.

Isang kapit­bahay nila ang nag-upload ng video na kuha habang bina­baklas ang bubong ng bahay nila sa social media na swerteng napanood ni Willie Revillame.

Sa “Tutok to Win” segment ng “Wowowin,” tinawagan niya ang kawawang tenant at sinabing sasagutin niya ang renta ng ba­hay for six months. Nagpadala rin si Willie ng pagkain sa pamilya.

Pati ‘yung kapitbahay na nag-upload ng video nabiyayaan din. Pinadalhan ito ng P20,000 ng sikat na TV host.

