Mabuting tao

0 SHARES Share Tweet

BY DANTE LAGANA

*

LUMABAS sa “Wowowin” kamakailan ang singer na si Michael Pangilinan. Doon inawit niya ang kantang nag­pasikat sa kanya ang “Bakit Ba Ikaw” na likha ni Vehnee Saturno.

Ayon kay Michael, matagal bago sumikat ang kanta at hindi dapat sa kanya ito kung hindi para kay Jay-R.

Aniya “Unang inoffer yan kay Jay-R, kaso parang tinanggihan tapos napunta sa akin.”

Ilang beses inulit-ulit ng show host at producer na si Willie Revillame na matagal na niyang gustong palabasin sa show si Michael.

“Wala akong kasalanan doon kuya,” ang hugas-kamay na tugon ng singer.

Of course, matatandaan na nagkaroon ng gusot noon si Willie at ang dating manager ni Michael na si Jobert Su­caldito nang pareho pa silang nasa Dos.

Anyway, ang natanggap na honorarium ni Michael sa paglabas sa show ni Willie ay idinonate niya sa maswerteng mapipiling contestant sa “Search Quarant” segment ng show.

Hindi biro ito dahil P60,000 na tumataginting ito.

Bilib si Willie kay Mi­chael.

Sey niya, “Michael thank you very much napakabuti mong tao.”

Ayos!

comments