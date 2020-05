Naalala pa rin

HINDI pa rin nakakalimot si Zsa Zsa Padilla na dalawin ang puntod ng ex-partner niyang si Dolphy sa Heritage Park, Taguig City, eight years na mula nang pumanaw ang tinaguriang Comedy King ta­ong 2012.

Nag-celebrate si Zsa Zsa ng kanyang 56th birthday noong May 28 at matapos ang virtual lunch with her family na naka-base abroad ay nagpunta siya sa Heritage Park para bisitahin ang puntod ni Pidol.

Basta may okasyon o may pagkakataon ay ginagawa ‘yun ni Zsa Zsa.

Anyway, samutsaring gadgets at technical set-up for recording purposes ang birthday gift kay Zsa Zsa ng fiance’ niyang si Architect Conrad Onglao.

TULONG-TULONG

Luxury shoes ang idinonate ni Liza Soberano sa Shop and Share fundraising project na pinangu­nahan nina Angel Locsin at Anne Curtis.

Note Chanel bag ang dinonate dito ni Anne. Ang kanyang 2015 Dodge Durango SUV naman ang dinonate ni Angel.

Expensive shoes at hoodies ang kay Vice Ganda, toy collec­tion ang kay Ogie Alcasid, while ang proceeds naman ng kanyang Bawal Lumabas T-shirts ang kay Kim Chiu.

Marami pang celebrities ang nagdo-donate ng kanilang pre-loved items sa fundraiser. Ang kikitain ay ipambibili ng COVID-19 test kits.

NAUDLOT

Hindi natuloy ang paglipat ni Rocco Nacino sa ipinagawa niyang bahay somewhere sa Antipolo City dahil sa ongoing pandemic.

Finishing touches na lang ang gagawin, kaya puwede na sana siyang lumipat kung hindi pinairal ang Enhanced Commu­nity Quarantine.

Apektado rin ang operation ng kanyang gym business na may dalawa o tatlong branches na.

Nawalan ng trabaho ang train­ers niya na nagdulot ng stress at anxiety kay Rocco.

