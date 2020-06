Bitin

NAKAKA-GOOD vibes ang video ng duet ng mag-amang Dingdong at Zia Dantes. Kinanta nila ang classic na “Stand by Me.” Ani Dingdong, pampatulog song nila yun.

Katuwa si Zia dahil kabisado niya ang

lyrics ng kanta at nasa tono ang pag-

kanta niya habang naggigitara ang kan-

yang tatay.

Kay Yani Yuzon nag-aral mag-gitara si Dingdong. Si Zia naman ay nag-aaral tumugtog ng drums.

Sana’y namana din ni Zia ang galing sa pagsayaw ng kanyang mga magulang.

May dance album ang kanyang nanay na si Marian Rivera. Dating miyembro ng Abztract Dancers si Dingdong.

Magaling at maganda man ang performance ng mag-ama, bitin ito para sa mga netizens.

“More” daw at sana, next time mas marami silang kantahin.

MALING AKALA

Resulta ng rapid test laban COVID- 19 at at hindi pregnancy test ang ginawa kay Sarah Geronimo.

Akala ng ibang netizen ay buntis na ang misis ni Matteo Guidicelli nang i-post nila sa social media ang litrato ng resulta ng test.

Nagpa-rapid test din si Matteo at pareho silang negative sa mapamuksang virus.

LIGTAS

Makakasiguro ang customers at employees ng Litterbucks cat café’ nina Dennis Trillo at Jennylyn Mercado na

safe silang magpunta doon kapag nagbukas na ito.

Ganoon din sa Fit and Form Salon and Nail Spa ni Jennylyn.

May safety measures silang inilagay. May thermal scanner, disinfectant tent, at may foot bath.

May machine pa sila na kapag inilagay ang paa mong nakasapatos , mababalu-

tan ito ng plastic.

Bago magbayad, may alcohol bago kunin ang pera. Ilalagay pa ito sa isang ultraviolet sterilization machine for added measure.

Very safe, di ba naman?

