Tumulong din

BY REGGEE BONOAN

ANG tarush ni Dra. Vicki Belo!

Hinalungkat niya ang baul baul na mamahaling designer bags and shoes para sumali at mag-donate sa Shop and

Share Auction na ni-relaunch ni Angel Locsin kasama si Anne Curtis kamakailan para makalikom sa pagbili ng COVID-19 test kits. Prinomote pa niya ito sa social media.

Sey niya, “Going through my stuff to be able to contribute to @annecurtissmith

and @therealangellocsin’s @shopandshareph to raise funds to increase testing for COVID-19. Hope you’ll buy my pre-loved stuff to help. Please visit www.shopandshare.store

#ShopAndShare2020.”

Nauna nang i-donate ni Angel sa same fund drive ang kanyang 2015 Red Dodge Durano SUV samantalang si Anne naman ay ang kanyang Chanel Cruise Boy North South Handbag 2019.

Nagbigay na rin sina Vice Ganda, Ogie Alcasid, Vhong Navarro, Liza Soberano at Bea Alonzo ng kani-kanilang personal na gamit sa fund drive.

Nitong Biyernes ng hating-gabi ay ipinakita ni Dra. Belo ang branded bags na ibibigay niya sa Shop and Share Auc-

tion.

Kasama rito ang 2 Louis Vuitton, 2 Valentino, 1 Bottega Veneta, 2 Givenchy at brand new Gucci, Charlotte Olympia

at Givenchy shoes.

Pinuri rin ni Dra. Belo sina Angel at Anne sa ginagawang adhikain.

