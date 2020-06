Nagkita na!

MORE than two months hindi nagkita sina Derek Ramsay at Andrea Torres dahil sa pinairal na Enhanced Com­munity Quarantine.

Nagtiyaga sila sa pagbi-video call every day.

Siyempre pa, na-miss nila nang sobra ang isa’t isa.

Kaya naman hindi nasor­presa ang kanilang fans nang agad-agad magtungo itong si Derek sa bahay ni Andrea ma­karaang isailalim sa General Community Quarantine ang Metro Manila.

Ipinost ni Andrea sa social media ang litrato nila na mag­kayakap.

“My little piece of heaven,” caption ng dalaga sa litrato.

Of the two, halatang si An­drea ang super in love kay Derek.

Tama ba kami?

Sa isang interbyu, sinabi ni Derek na kapag wala nang lockdown at puwede na ang domestic travel, isasama niya si Andrea sa resthouse nila sa San Vicente, Palawan.

Nadala na niya ang GF sa resthouse nila sa Tagaytay City with her family.

MANGANGANAK NA

It’s a baby girl for John Prats and Isabel Oli who is due to give birth sa kanilang baby no. 3 next month.

Girl din ang panganay nilang si Lily Feather (4 years old) at boy naman ang pangalawa, si Freedom (2 years old).

Hindi pa sinabi nina John at Isabel kung ano’ng ipapan­galan nila sa kanilang bagong baby.

Manganganak din next month sina Iya Villania-Arel­lano at Max Collins.

Hindi nagpa-ultra-sound si Iya para surprise ang gender ng baby no. 3 nila ni Drew Arellano.

Marami ang nagsasabing baka baby boy uli ito. May two boys na sila, sina Primo at Leon.

Baby boy naman ang isisil­ang ni Max via home birthing. Afraid siyang manganak sa hospital dahil baka mahawaan silang mag-ina ng COVID-19.

Unang anak nila ni Pancho Magno ang isisilang ni Max.

