Derek at Andrea, walang paki

BY JUN NARDO

TUWANG-tuwa ang mga fans nang makita ang pinaka-recent post ni Andrea Torres sa Instagram, huh!

Ito ay ang black and white na litrato nila ng jowang si Derek Ramsay kung saan makikitang magkayakap sila.

Obvious na miss na miss ng dalawa ang isa’t-isa after ilang buwan na hindi magkita nang harapan dahil sa quarantine.

Base sa litrato, tila nakal­imutan ng dalawa ang social distancing, huh!

“My little piece of heaven,” caption ni Andrea sa photo.

Siyempre pa maraming fans ang natuwa para sa dalawa. Sana nga daw ay kasalan na ang kasunod. Di kaya?

Matagal na rin sinasabi ni Derek na si Andrea na nga daw ang babaeng pak­akasalan niya.

Bola lang daw ito sabi ng ilang netizens. Well, let’s wait and see.

NAG-INGAY

Nagsalita ang veteran sing­er at dating konsehal ng Que­zon City na si Anthony Castelo sa naging pahayag ni Presi­dent Duterte para kay Ormoc City Mayor Richard Gomez at ibang local officials na, “There’s really no reason why you should not accept them (OFWs) with open arms.”

Isa si Mayor Goma sa lo­cal officials na pumalag sa desisyon ng pamahalaan na pabalikin na sa kanilang bayan ang mga OFWs.

Diin ni Goma, mas mainam daw na mapaghandaan nila muna ito kesa magkahawaan sila.

“I believe, it was a poor judgment in the part of May­or Richard Gomez of Ormoc City,” ani Anthony.

Alam naman ni Anthony ang predicament ni Mayor Goma tungkol sa kalusugan ng nasasakupan.

Bilib nga siya sa disiplina, good governance at outstand­ing community service.

“Thank God we have a Du­terte – a strong, decisive yet compassionate leader who has a deep and undying love for our country and people in these most challenging times.”

comments