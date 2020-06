Gray, Wurtzbach binatikos

BY REGGEE BONOAN

*

INULAN ng batikos ang dalawang beauty queens na sina Miss Universe 2018 Catriona Gray at Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach sa hindi nila pagpayag na maisabatas ang Anti-Terrorism Bill.

Gamit ang #JunkTerrorBill, ipinost ng Miss Universe 2018 sa Instagram nitong Miyerkules, ang quote card mula sa National Union of Journalists of the Philippines (NUJP).

Mababasa sa quote card: “If a law to fight terrorism is to be contemplated, let the respect and defense of human rights be the paramount consideration.”

Parehong hashtag ang gamit ni Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach, 30, nang i-tweet naman nito ang link sa information page ng #JunkTerrorBill campaign.

Hindi ito nagustuhan ng ilang netizens.

Ang sabi ng isa, “May mga tao na hindi mulat sa salot na terorismo. Huwag sana naman kailanganin pa ang makuha kayo ng Abu Sayyaf, NPA at similarly minded groups. Di n’yo kasi alam ang nakuhanan ng anak ng NPA!”

Hinaing naman ng isa pang netizen, “Di n’yo kasi naranasan na pestehin ng mga NPA ehh noh? Pupuntahan ka sa inyo tapos hihingi ng bigas, manok, prutas at kung anu-ano pa. Sila na nga nahingi, tatakutin ka pa na susunugin ‘yung sasakyan na gamit nyo sa kabuhayan.”

Dagdag pa ng isa, “Wala akong pake kung ayaw n’yo basta ako pabor. para ito sa proteksyon. ‘Wag kayung humingi nang tulong sa gobyerno pag kayu inabuso.”

Habang sinusulat namin ito, pirma na lang ni Presidente Duterte ang kulang para maging ganap na bill ito.

