Robin Padilla, bilib sa asawa

BY REGGEE BONOAN

PURING-puri ni Robin Padilla ang asawang si Mariel Rodriguez- Padilla dahil lahat ng gusto ni­tong pagkain ay inaaral gawin ng huli.

Ang latest na natutunan ni Mariel ay ang pag-bake ng pa­boritong Spanish bread ng ak­tor.

Kinunan ni Robin ang asawa habang nagmamasa ng harina hanggang sa maluto na ito.

Ang caption ng aktor sa nalutong tinapay ni Mariel, “Walang hindi naku­kuha sa tiyaga! Buong araw pinag isipan at maghapon na ginawa at inulit-ulit upang maihandog ang aking paboritong tinapay no’ng akoy 8 taon gu­lang sa Banawe Street sa Quezon City.

Kwento pa ni Binoe, “Araw-araw tuwing hapon walang mintis pagkagaling sa Siena College sa may Del Monte Avenue magmamadali akong umuwi at hihirit kay er­mats ng merienda pagbibigyan naman ako at pabibilhin ako ng Spanish bread sa bakery sa tapat ng bahay namin.

“Kaligayahan ko no’ng bata ako itong tinapay na ito ka­tunayan ngayong matanda na ako ay hinahanap ko pa rin ito kapag naliligaw ako sa mga local bakery kaya’t pinag aralan ni @marieltpadilla gawin ito dahil alam niya hin­di lamang sarap ang dulot ng spanish bread sa akin kundi matatamis at maliligayang alaala ng aking kabataan.

“Maraming salamat babe sa napaka-personal na han­dog na ito.”

Personal naming kilala si Mariel at lahat ng makaka­pagpasaya kay Robin ay ginagawa niya bilang maybahay.

